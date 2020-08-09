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09.08.2020 - 21:00 | | Futbol Arena

Fenerbahçe transfer haberleri | Lazio, Vedat Muriqi için İstanbul'da!

Fenerbahçe'de transferde son dakika... İtalyan kulübü Lazio'nun bir temsilcisi transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

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Lazio, Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi için girişimleri hızırlandırdı.

Tuttomercato'nun haberine göre, Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak isteyen Lazio'nun bir temsilcisi transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Vedat Muriqi için Lazio son olarak 18 milyon euro teklifte bulunmuştu. İtalyan ekibinin bir temsilcisi Fenerbahçe yönetimiyle transferi görüşmek için İstanbul'a geldi.

Vedat Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 15 gol attı ve 6 asist yaptı. Kosovalı golcünün sarı lacivertli takımla 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Lazio, Vedat Muriqi için İstanbulda

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