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21.07.2020 - 13:39 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Murat Sağlam'a sürpriz talip

Fenerbahçeli Murat Sağlam'a, TFF 1. Lig'den teklif geldi. Menemenspor'un, genç sağ beki kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Murat Sağlam'a sürpriz talip
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Fenerbahçeli Murat Sağlam’a TFF 1'inci Lig’den talip çıktı. Menemenspor, genç sağ beki sarı lacivertli ekipten resmen istedi. TRTSPOR'un haberine göre; Fenerbahçe ise bu teklife, "Oyuncuyu ikna ederseniz, bizim için bir sakınca yok." yanıtı verdi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Murat Sağlama sürpriz talip

Lig bitiminin ardından futbolcuyla görüşecek olan Ege temsilcisi, Murat Sağlam’ı ikna ederse transferi bitirmeye çalışacak.

21 yaşındaki Murat Sağlam sezon başında Wolfsburg’dan, Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan defans oyuncusu, 3 maçta 11'de oynadı ve 3 sarı kart gördü.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Menemenspor’dan Murat Elkatmış’ı istemişti.

    Skorer Mutfak | 21 Temmuz 2020
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