Fenerbahçe transfer haberleri | Oleksandr Zubkov'dan iddialara cevap!

Ukraynalı oyuncu Oleksandr Zubkov'dan sürpriz bir açıklama geldi. Ferencvaros'a transfer olan oyuncu, bu süreçte Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğine ilişkin haberleri yorumladı. Ukraynalı kanat oyuncusu, ülkesi basınına konuştu.

Ukrayna'dan ProFootball'a açıklamalarda bulunan Zubkov, gelecek planlarını anlatırken Fenerbahçe iddialarına da değindi.

İşte Zubkov'un açıklamaları:

"Transferime kolaylık sağlayan Shakhtar'a teşekkür etmek istiyorum. Ferencvaros'a transfer oldum. Geçirdiğim yıllar için Shakhtar'a minnettarım. İki hafta içinde Ferencvaros ile antrenmanlara başlayacağız. Avrupa'da iyi performans gösterip üst üste 3. kez de Macaristan şampiyonluğunu kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe ile temaslarıma ilişkin haberlere gelirsek dürüst olmam gerekirse bunlar ciddi girişimler değildi. Bazı söylentiler vardı ama kariyerimin bu aşamasında Türkiye'ye transfer olmayı düşünmedim"

23 yaşındaki oyuncu, Temmuz ayının başında 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ferencvaros'a transfer olmuştu. Ferencvaros'un teknik direktörlüğünü de Fenerbahçe'nin eski oyuncularından olan ve teknik adam arayışlarında adı geçen Sergiy Rebrov yapmakta.

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