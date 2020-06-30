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30.06.2020 - 09:11 | | FANATİK

Fenerbahçe transfer haberleri | Ozan Tufan Fenerbahçe'deki en iyi döneminde

Fenerbahçe’de geçen yıllarda iki kez kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, bu yıl çok farklı bir performans sergiledi. Milli futbolcu, 5 gol ve 4 asistle en üretken sezonunu geçiriyor.

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Ozan Tufan, 2015 yılında henüz 20 yaşındayken 7 milyon Euro’ya (54 milyon TL) Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer oldu. Geldiğinde Milli bir oyuncu olan Ozan, bir türlü bekleneni veremedi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Ozan Tufan Fenerbahçedeki en iyi döneminde

25 yaşındaki futbolcu, Sarı- Lacivertliler’de iki farklı dönemde kadro dışı kaldı. Milli orta saha oyuncusu için geçen sezonun devre arasında Alanya’ya kiralanması, adeta yeniden doğmasını sağladı. Ozan Tufan burada yeniden çıkış yaptı. Ozan, bu performansını Fenerbahçe’de de sürdürdü. 25 yaşındaki oyuncu, ligde 28 maçta forma giyerken, 5 gol ve 4 asistlik katkısıyla Süper Lig kariyerindeki en verimli sezonunu yaşıyor.

Emre Belözoğlu etkisi
Emre sezon başında geri döndüğünde herkesle ilgilenmeye çalıştı. Tecrübeli isim, Ozan Tufan’ı ise adeta kanatları altına aldı. 25 yaşındaki oyuncunun en iyi sezonunu geçirmesinde kaptanın da payı büyüktü. Son Yeni Malatya maçında bile Ozan, vasat bir futbol sergiliyordu. Emre Belözoğlu’nun oyuna girmesiyle kendine gelen Milli futbolcu, attığı 2 golle galibiyeti getirdi.

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