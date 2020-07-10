10.07.2020 - 19:04 | | Ajansspor
Fenerbahçe transfer haberleri | Roma, Vedat Muriç'in peşine düştü!
Transferde son dakika haberi... Fenerbahçe'de bu sezon 17 gol atan Vedat Muriç, İtalya devi Roma'nın kıskacına girdi.
Gelecek sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe bir yandan futbolcularından bonservis geliri elde etmeyi istiyor. Sarı-lacivertli takıma müjdeli haber İtalya'dan geldi.
İtalya Serie A ekibi Roma, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'i radarına aldı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Roma'dan Diego Perotti ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
Golcü yıldız bu sezon sarı lacivertli formayla 32 karşılaşmada 17 gol atarken 7 golün de asistini yaptı.