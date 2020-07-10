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10.07.2020 - 19:04 | | Ajansspor

Fenerbahçe transfer haberleri | Roma, Vedat Muriç'in peşine düştü!

Transferde son dakika haberi... Fenerbahçe'de bu sezon 17 gol atan Vedat Muriç, İtalya devi Roma'nın kıskacına girdi.

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Gelecek sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe bir yandan futbolcularından bonservis geliri elde etmeyi istiyor. Sarı-lacivertli takıma müjdeli haber İtalya'dan geldi.

İtalya Serie A ekibi Roma, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'i radarına aldı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Roma'dan Diego Perotti ile görüşmelere başladığı öğrenildi.


Golcü yıldız bu sezon sarı lacivertli formayla 32 karşılaşmada 17 gol atarken 7 golün de asistini yaptı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Roma, Vedat Muriçin peşine düştü

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