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08.08.2020 - 02:51 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Sinan Gümüş ile 3 yıllık anlaşma!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Sinan Gümüş ile 3 yıllık anlaşma!
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Sezonun ikinci yarısını Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray formasıyla 3 şampiyonluk yaşayan Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı kulüpte 116 maçta 33 gol, 16 asistlik performans sergilemişti.

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