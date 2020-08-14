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14.08.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Sosa’da geri sayım! Büyük ölçüde anlaşıldı...

Fenerbahçe ile büyük ölçüde anlaşan Sosa’nın gelecek hafta sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

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Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak’ı resmen kadrosuna katan Fenerbahçe, Jose Sosa transferini de bitiriyor.
Novak gibi Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız birçok kulüpten ciddi teklifler aldı. Bordo-mavililer ve Fenerbahçe’nin yanı sıra bazı Arap kulüplerinin de Sosa’nın peşinde olduğu belirlendi.
Şu an İspanya’da tatilde olan futbolcu, Fenerbahçe ile büyük ölçüde anlaştı. Tatilini bu hafta bitirecek olan Sosa’nın gelecek hafta sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

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