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03.08.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe transfer haberleri | TFF bekleniyor! 3 bomba birden...

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Bazı oyuncularla prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertli takım, TFF'nin harcama limitlerini açıklamasını bekliyor. Fenerbahçe'de Alpaslan Öztürk’ün gündemde olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe transfer haberleri | TFF bekleniyor! 3 bomba birden...
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Fenerbahçe’de transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Şampiyonluk hasretini noktalamak isteyen sarı-lacivertliler birçok bölgeye takviye yapmaya çalışıyor. Bu çerçevede bazı isimlerle prensip anlaşmasına varıldı. TFF kulüp harcama limitlerinin belli olmasından sonra resmi açıklamaların geleceği ifade edildi. Yönetimin özellikle yerli oyunculara ağırlık verdiği biliniyor.

Caner ve Gökhan
Kademeli olarak yabancı kısıtlamasının hayata geçecek olması ve bunun uzun vadede sıkıntı yaşatmaması için bu yönde karar alındı. Bu çerçevede Göztepe forması giyen stoper Alpaslan Öztürk’ün gündemde olduğu aktarıldı. İki eski oyuncusu Caner Erkin ve Gökhan Gönül için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, Avrupa’da forma giyen yerli oyunculara yönelik girişimleri de sürdürüyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | TFF bekleniyor 3 bomba birden...

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin

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