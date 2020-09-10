Fenerbahçe transfer haberleri | Vedat Muriç için tarih belli oldu!

Celal Umut Eren - Skorer



26 Eylül'de sahada

Türk futbol tarihine geçmesi beklenen Vedat Muriqi-Lazio transferinde tarihler netleşmeye başladı. Kosovalı golcünün artık tamamen Lazio oyuncusu olduğu hatta İtalyan kulübünün planını hazırladığı vurgulandı.



Teknik direktör Simone Inzaghi'nin 26 Eylül'de Serie A'da oynanacak Cagliari maçına Muriqi'yi yetiştirmek istediği aktarıldı. Az da olsa Muriqi'ye Cagliari karşısında süre vermeyi isteyen Inzaghi transfer çalışmaları konusunda hızlanılmasını istedi.



48 saat önceden test yaptırması gerekiyor

Ayrıca 25 yaşındaki oyuncunun iki gün içinde koronavirüs testine gireceği bildirildi. Karar gereği Avrupa Birliği ülkesi olmayanların gidecekleri Avrupa Birliği ülkesine varmadan 48 saat önceden test yaptırması gerekiyor.

Muriqi'nin Roma'ya gidip imza atacağı ardından İstanbul'a dönerek yine 2 gün içinde vize ve evrak işlemlerini hallederek İtalya'ya kalıcı olarak gideceği kaydedildi.