Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe transfer haberleri | Vedat Muriç için tarih belli oldu!
10.09.2020 - 20:29 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Vedat Muriç için tarih belli oldu!

Transferde son dakika... Lazio için geri sayıma geçen Vedat Muriqi'nin ilk maçı belli oldu. Simone Inzaghi, Kosovalı golcüyü 26 Eylül'deki Cagliari maçında oynatmak istiyor.

ABONE OL

Celal Umut Eren - Skorer

26 Eylül'de sahada
Türk futbol tarihine geçmesi beklenen Vedat Muriqi-Lazio transferinde tarihler netleşmeye başladı. Kosovalı golcünün artık tamamen Lazio oyuncusu olduğu hatta İtalyan kulübünün planını hazırladığı vurgulandı.

Teknik direktör Simone Inzaghi'nin 26 Eylül'de Serie A'da oynanacak Cagliari maçına Muriqi'yi yetiştirmek istediği aktarıldı. Az da olsa Muriqi'ye Cagliari karşısında süre vermeyi isteyen Inzaghi transfer çalışmaları konusunda hızlanılmasını istedi.

48 saat önceden test yaptırması gerekiyor
Ayrıca 25 yaşındaki oyuncunun iki gün içinde koronavirüs testine gireceği bildirildi. Karar gereği Avrupa Birliği ülkesi olmayanların gidecekleri Avrupa Birliği ülkesine varmadan 48 saat önceden test yaptırması gerekiyor.
Muriqi'nin Roma'ya gidip imza atacağı ardından İstanbul'a dönerek yine 2 gün içinde vize ve evrak işlemlerini hallederek İtalya'ya kalıcı olarak gideceği kaydedildi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Vedat Muriç için tarih belli oldu

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'ye süper golcü! Muriç'in gittiği gün...

Fenerbahçe transfer haberleri | Vedat Muriç için tarih belli oldu

Cenk Tosun'dan paylaşım: Az kaldı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferini bitirdi!
    Transfer haberleri | Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferini bitirdi!
  2. Nihat Özdemir'den harcama limiti açıklaması!
    Nihat Özdemir'den harcama limiti açıklaması!
  3. Son dakika | TRT, TFF 1. Lig maçlarını şifresiz yayınlayacak!
    Son dakika | TRT, TFF 1. Lig maçlarını şifresiz yayınlayacak!
  4. Son dakika | Fenerbahçe'de yeni transferlerin lisansı çıktı!
    Son dakika | Fenerbahçe'de yeni transferlerin lisansı çıktı!
  5. Tobias Heintz, Kasımpaşa’dan ayrıldı! Yeni takımı...
    Tobias Heintz, Kasımpaşa’dan ayrıldı! Yeni takımı...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

"Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünü Ryan Donk kazandı

"Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünü Ryan Donk kazandı

Son dakika | Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Novak kadroda yer almadı!

Son dakika | Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Novak kadroda yer almadı!

Son dakika | PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza!

Son dakika | PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza!

Galatasaray Kulübü Denetim Kurulunda değişiklik

Galatasaray Kulübü Denetim Kurulunda değişiklik

Sıradaki Haber