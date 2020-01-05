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05.01.2020 - 09:56 | | Fanatik

Fenerbahçe transfer haberleri: Welinton için 1 milyon euro

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen stoper Welinton için 1 milyonluk teklif yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe transfer haberleri: Welinton için 1 milyon euro
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Savunmanın ortasında hem yaşanan sakatlıklar hem de formsuzluklar sebebiyle arayış içerisinde olan Fenerbahçe’de gündeme gelen oyunculardan biri de, Alanyaspor’un başarılı oyuncusu Welinton’du. Kanarya, önceki gün Brezilyalı savunmacı için Akdeniz ekibiyle temasa geçti, resmi görüşmelere başladı. Sportif Direktör Damien Comolli’nin, sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan deneyimli oyuncu için yaptıkları teklifin 1 milyon Euro civarında olduğu bildirildi.

30 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler’in, Alanya’dan gelen cevabı beklediği belirtildi. Brezilyalı stoperin ise tarafların anlaşmasını beklediği ve teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

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