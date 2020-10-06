Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe transferde gövde gösterisi yaptı!
06.10.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe transferde gövde gösterisi yaptı!

Tarihi bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe son gün üç yıldızı birden kadrosuna kattı, bir kez daha gövde gösterisi yaptı

Fenerbahçe transferde gövde gösterisi yaptı!
ABONE OL

Hasret kaldığı şampiyonluk için kadrosunu baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertli takım, Basel’den golcü oyuncu Kemal Ademi, PAOK’tan ofansif orta saha Dimitrios Pelkas ve Roma’dan dünyaca ünlü kanat oyuncusu Diego Perotti’yi resmen renklerine bağladı

Fenerbahçe adeta fırtınalar estirdiği yaz transfer dönemini müthiş bir finişle noktaladı. Sarı-lacivertliler transferin son günü üç yıldız oyuncuyu daha kadrosuna kattı.
Sportif direktör Emre Belözoğlu önderliğinde kadrosunu baştan aşağı yenileyen ve geride kalan günlerde Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Mbwana Samatta, Mame Thiam, Jose Sosa ve Enner Valencia gibi yıldızları renklerine bağlayan Fenerbahçe dün de 3 yıldızın transferini resmen açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp ilk olarak Basel’den transfer edilen Kemal Ademi’yi duyurdu. Kosova asıllı olan 24 yaşındaki İsviçreli golcüyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe’nin ikinci duyurusu Dimitrios Pelkas oldu. Yunan ekibi PAOK’tan transfer edilen 26 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusunun 3+1 yıllık imza attığı açıklandı. 10 numara pozisyonunda görev yapan Pelkas için PAOK’a 1.6 milyon euro bonservis ödeneceği bildirildi.

En son Perotti
Fenerbahçe son olarak Diego Perotti’yi duyurdu. Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul’a gelen ve sağlık kontrolünden geçirilen 32 yaşındaki Arjantinli yıldızın kadroya katıldığı açıklandı. Sol kanatta görev yapan Perotti için Roma’ya bonservis bedeli ödenmedi.

Fenerbahçe transferde gövde gösterisi yaptı

Pelkas çok istedi Fenerbahçe bitirdi
Bakasetas konusunda Alanyaspor ile anlaşamayan sarı-lacivertliler hızlı bir şekilde rotasını Yunanistan’a çevirdi. Teknik Direktör Erol Bulut’un da tanıdığı PAOK’un ofansif orta sahası Dimitris Pelkas için resmi teklif götürüldü. Pelkas, PAOK ile 2021’de bitecek sözleşmesini yenilemek istemediği için Fenerbahçe’den gelen teklifi kabul etti. PAOK yönetimi ilk etapta 1.6 milyon euroluk teklife ‘tamam’ dedi.

İstanbul’a gelen ve sağlık kontrolünden geçirilen Pelkas, Fenerbahçe’yi istediğini ısrarla vurguladı. Bu esnada PAOK teknik direktörü Abel Ferreira, Pelkas’ın gitmesine onay vermedi. Ancak oyuncu ısrarla İstanbul’da kalacağını kaydetti. PAOK, Rapid Wien’den Thomas Murg’u alınca Ferreira ikna oldu ve transfer tamamlandı. Pelkas’a 1.2 milyon euro yıllık maaş ödeneceği belirtildi.

Fenerbahçe transferde gövde gösterisi yaptı

BAKİ: Sözümüzü tuttuk
Kemal Ademi’nin imza töreninde yer alan Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, güçlü kadro oluşturmak için taraftarlara verdikleri sözü yerine getirdiklerini dile getirdi. Teknik heyetin talepleri doğrultusunda kaliteli bir kadro kurduklarının altını çizen Baki, “Derinlikli, alternatifli, Fenerbahçe’ye yakışır bir kadro oldu. Sözümüzü tuttuk. Erol Bulut hocamızla beraber takip ettiğimiz yeni pivot santrforumuz Kemal Ademi hayırlı olsun” dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Transferler peş peşe geldi! Günün biten imzaları...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer Haberleri | İşte Fenerbahçe'nin yeni sezondaki tüm transferleri!

Vedat Muriqi'nin Serie A'ya Uzanan Hikayesi

    Diego Perotti Fenerbahçe'de
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Tolgay Arslan'dan transfer itiraf! Galatasaray...
      Son dakika | Tolgay Arslan'dan transfer itiraf! Galatasaray...
    2. ‘Fenerbahçe'de Kemal Ademi ikinci Muriç olur’
      ‘Fenerbahçe'de Kemal Ademi ikinci Muriç olur’
    3. Beşiktaş'ta Başkan Çebi ile Sergen Yalçın’ın 4 saatlik zirvesi
      Beşiktaş'ta Başkan Çebi ile Sergen Yalçın’ın 4 saatlik zirvesi
    4. Vestel'den voleybola sponsorluk desteği!
      Vestel'den voleybola sponsorluk desteği!
    5. A Milli Takım'ın Rusya hazırlığı Köln’de
      A Milli Takım'ın Rusya hazırlığı Köln’de



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe transferde gövde gösterisi yaptı!

    Fenerbahçe transferde gövde gösterisi yaptı!

    Son dakika | Galatasaray'da Seri ve Onyekuru çabası sonuçsuz kaldı!

    Son dakika | Galatasaray'da Seri ve Onyekuru çabası sonuçsuz kaldı!

    Son dakika | Galatasaray, Fenerbahçeli Rodrigues ile ilgilendi!

    Son dakika | Galatasaray, Fenerbahçeli Rodrigues ile ilgilendi!

    Beşiktaş'ta Mandzukic’e para yok!

    Beşiktaş'ta Mandzukic’e para yok!

    Sıradaki Haber