Fenerbahçe transferde gövde gösterisi yaptı!

Hasret kaldığı şampiyonluk için kadrosunu baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertli takım, Basel’den golcü oyuncu Kemal Ademi, PAOK’tan ofansif orta saha Dimitrios Pelkas ve Roma’dan dünyaca ünlü kanat oyuncusu Diego Perotti’yi resmen renklerine bağladı

Fenerbahçe adeta fırtınalar estirdiği yaz transfer dönemini müthiş bir finişle noktaladı. Sarı-lacivertliler transferin son günü üç yıldız oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Sportif direktör Emre Belözoğlu önderliğinde kadrosunu baştan aşağı yenileyen ve geride kalan günlerde Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Mbwana Samatta, Mame Thiam, Jose Sosa ve Enner Valencia gibi yıldızları renklerine bağlayan Fenerbahçe dün de 3 yıldızın transferini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp ilk olarak Basel’den transfer edilen Kemal Ademi’yi duyurdu. Kosova asıllı olan 24 yaşındaki İsviçreli golcüyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe’nin ikinci duyurusu Dimitrios Pelkas oldu. Yunan ekibi PAOK’tan transfer edilen 26 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusunun 3+1 yıllık imza attığı açıklandı. 10 numara pozisyonunda görev yapan Pelkas için PAOK’a 1.6 milyon euro bonservis ödeneceği bildirildi.



En son Perotti

Fenerbahçe son olarak Diego Perotti’yi duyurdu. Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul’a gelen ve sağlık kontrolünden geçirilen 32 yaşındaki Arjantinli yıldızın kadroya katıldığı açıklandı. Sol kanatta görev yapan Perotti için Roma’ya bonservis bedeli ödenmedi.

Pelkas çok istedi Fenerbahçe bitirdi

Bakasetas konusunda Alanyaspor ile anlaşamayan sarı-lacivertliler hızlı bir şekilde rotasını Yunanistan’a çevirdi. Teknik Direktör Erol Bulut’un da tanıdığı PAOK’un ofansif orta sahası Dimitris Pelkas için resmi teklif götürüldü. Pelkas, PAOK ile 2021’de bitecek sözleşmesini yenilemek istemediği için Fenerbahçe’den gelen teklifi kabul etti. PAOK yönetimi ilk etapta 1.6 milyon euroluk teklife ‘tamam’ dedi.



İstanbul’a gelen ve sağlık kontrolünden geçirilen Pelkas, Fenerbahçe’yi istediğini ısrarla vurguladı. Bu esnada PAOK teknik direktörü Abel Ferreira, Pelkas’ın gitmesine onay vermedi. Ancak oyuncu ısrarla İstanbul’da kalacağını kaydetti. PAOK, Rapid Wien’den Thomas Murg’u alınca Ferreira ikna oldu ve transfer tamamlandı. Pelkas’a 1.2 milyon euro yıllık maaş ödeneceği belirtildi.

BAKİ: Sözümüzü tuttuk

Kemal Ademi’nin imza töreninde yer alan Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, güçlü kadro oluşturmak için taraftarlara verdikleri sözü yerine getirdiklerini dile getirdi. Teknik heyetin talepleri doğrultusunda kaliteli bir kadro kurduklarının altını çizen Baki, “Derinlikli, alternatifli, Fenerbahçe’ye yakışır bir kadro oldu. Sözümüzü tuttuk. Erol Bulut hocamızla beraber takip ettiğimiz yeni pivot santrforumuz Kemal Ademi hayırlı olsun” dedi.

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