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17.07.2020 - 19:55 | | Sporx

Fenerbahçe transferi elinden kaçırdı, şimdi 30 milyon euro!

Bir dönem Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Ruslan Malinovskyi, Atalanta'da gösteridiği performans ile değerini katlamaya devam ediyor.

Fenerbahçe transferi elinden kaçırdı, şimdi 30 milyon euro!
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İtalya Ligi Serie A takımlarından Atalanta forması giyen Ruslan Malinovskyi, değerini katlamaya devam ediyor.

İtalyan basınının haberine göre; Malinovskyi'yi isteyen kulüpler, 30 milyon euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkartmak zorunda kalacak.

27 yaşındaki Ukraynalı yıldız, geçtiğimiz yıl Genk'ten Atalanta'ya 13.6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 payla transfer olmuştu.

Bu sezon takımıyla 38 resmi maça çıkan Malinovskyi, 8 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

Aykut Kocaman çok istemişti
Teknik direktör Aykut Kocaman, 2017/18 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geldiğinde Ruslan Malinovskyi'yi kadroya katmak istemişti ancak transfer gerçekleşememişti.

Fenerbahçe transferi elinden kaçırdı, şimdi 30 milyon euro

Maçın Öyküsü: Atalanta - Valencia CF

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