Fenerbahçe transferi elinden kaçırdı, şimdi 30 milyon euro!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Atalanta forması giyen Ruslan Malinovskyi, değerini katlamaya devam ediyor.

İtalyan basınının haberine göre; Malinovskyi'yi isteyen kulüpler, 30 milyon euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkartmak zorunda kalacak.

27 yaşındaki Ukraynalı yıldız, geçtiğimiz yıl Genk'ten Atalanta'ya 13.6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 payla transfer olmuştu.

Bu sezon takımıyla 38 resmi maça çıkan Malinovskyi, 8 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

Aykut Kocaman çok istemişti

Teknik direktör Aykut Kocaman, 2017/18 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geldiğinde Ruslan Malinovskyi'yi kadroya katmak istemişti ancak transfer gerçekleşememişti.

Maçın Öyküsü: Atalanta - Valencia CF