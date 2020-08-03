Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Beşiktaş'tan transfer hamlesi...
03.08.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Beşiktaş'tan transfer hamlesi...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Bernard Mensah transferi için Beşiktaş, Kayserispor Yönetimi ile bayram sonrasında bir kez daha masaya oturacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Beşiktaş'tan transfer hamlesi...
ABONE OL

Bernard Mensah transferi için Kayserispor Yönetimi ile yaptığı görüşmelerde olumlu adımlar atan Beşiktaş, aradaki pürüzlerin henüz tamamen çözülememesi nedeniyle baskısını arttırma kararı aldı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın uzun süredir ısrarla istediği Ganalı oyuncunun alınması durumunda orta sahada birçok bölgede rahatlayacak olan siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bu oyuncuya sıcak bakması nedeniyle bayram sonrasında Kayserispor Yönetimi ile bir kez daha masaya oturacak. Mensah’ın ise yeni sezonda kesinlikle İstanbul’a gitmek istediğini yönetime ilettiği ve takımdan ayrılmaya kararlı olduğu bildirildi.
Kayserispor sezon başında 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid’den transfer ettiği 25 yaşındaki Mensah’a 3 yıllık sözleşme imzalatmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu Beşiktaştan transfer hamlesi...

Kevin-Prince Boateng'in Oğlu Beşiktaş Antremanında

Kevin-Prince Boateng'in Oğlu Beşiktaş Antremanında
    Bursaspor taraftarından TFF'ye tepki
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Hem yarışçı hem çevreci EnduroSchool Race Team!
      Hem yarışçı hem çevreci EnduroSchool Race Team!
    2. Fenerbahçe transfer haberleri | TFF bekleniyor! 3 bomba birden...
      Fenerbahçe transfer haberleri | TFF bekleniyor! 3 bomba birden...
    3. Trabzonspor'dan Newton ile devam kararı
      Trabzonspor'dan Newton ile devam kararı
    4. Şok iddia! Maicon transferinde Galatasaray’dan menajere 300 bin euro...
      Şok iddia! Maicon transferinde Galatasaray’dan menajere 300 bin euro...
    5. Milan'da Zlatan İbrahimovic rekora doymuyor!
      Milan'da Zlatan İbrahimovic rekora doymuyor!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Beşiktaş'tan transfer hamlesi...

    Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Beşiktaş'tan transfer hamlesi...

    Transfer haberleri | Beşiktaş'tan sürpriz Elneny hamlesi!

    Transfer haberleri | Beşiktaş'tan sürpriz Elneny hamlesi!

    Beşiktaş N’Sakala ve Welinton’u sağlık kontrolünden geçirecek!

    Beşiktaş N’Sakala ve Welinton’u sağlık kontrolünden geçirecek!

    Yılmaz Göktekin: "Yoğun çalışıyoruz"

    Yılmaz Göktekin: "Yoğun çalışıyoruz"

    Sıradaki Haber