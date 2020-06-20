Fenerbahçe ve Galatasaray, Mert Müldür için görüşmelere başladı!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Sassuolo forması giyen Mert Müldür’ün kiralık transferi için menajeriyle görüşmelere başladı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, genç oyuncu sezon sonu kiralık olarak Sassuolo'dan ayrılacak.

Mert Müldür, türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Galatasaray ve Fenerbahçeli yetkililer, Mert Müldür'ün transferi için oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı. Galatasaray'da Mariano'nun sözleşmesi bu sezon sonu sona eriyor. Sarı Kırmızılılar sağ bek bölgesine Mert Müldür'ü düşünüyor. Fenerbahçe'de ise Maurici Isla ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe de sağ bek bölgesine transfer yapacak. İki ezeli rakip Mert Müldür için çalışmalarını sürdürüyor.

Mert Müldür, bu sezon Sassuolo formasıyla çıktığı 12 maçta 1 asist yaptı.

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