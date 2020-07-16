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16.07.2020 - 10:38 | | Fanatik

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Sinan Gümüş'ün peşinde

Trabzonspor ve Fenerbahçe, Sinan Gümüş için kıyasıya bir yarış içinde. Süper Lig'in devleri Antalyaspor'un Genoa'dan kiraladığı yıldız için karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Sinan Gümüş'ün peşinde
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Trabzonspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından Antalyaspor forması giyen ve dikkatleri üzerine çeken Sinan Gümüş için kıyasıya bir yarış içine girdi.

Geçen sezon Galatasaray'dan İtalya'nın Genoa takımına transfer olan Sinan, devre arasında Antalyaspor'a kiralanmıştı. 26 yaşındaki sağ kanat, 11 maçta attığı 5 golle Güney ekibinin ligde kalması yolunda önemli katkı sağlamıştı. Bu performans sonrası Trabzonspor ile Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferini bitirmek için düğmeye bastı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Sinan Gümüşün peşinde

TRABZONSPOR'DAN 1 MİLYON, FENERBAHÇE'DEN 1,2 MİLYON 

Fanatik Gazetesi'nden Yakup Çınar'ın haberine göre, Trabzonspor, Sinan Gümüş'e 1 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi. Bordo-mavili takımda, Hüseyin Çimşir'e yakın menajerler bu transfer için görüşmeleri yürütüyor. Fenerbahçe ise 1.2 milyon Euro'luk teklifini ilettiği 26 yaşındaki oyuncuyu ikna etti. Sinan da İstanbul'da yaşamaya ve Fenerbahçe'ee gelmeye sıcak bakıyor.

Genoa'da 500 bin Euro alan yıldız ismin bonservis sorununu çözmek için de Emre Belözoğlu'nun İtalya'daki bağlantılarını devreye soktuğu bildirildi.

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