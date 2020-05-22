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22.05.2020 - 02:10 |

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 2010-2011 için karşılıklı paylaşım!

Fenerbahçe ve Trabzonspor 2010-2011 sezonuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 2010-2011 için karşılıklı paylaşım!
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Fenerbahçe kulübü, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp 2010-2011 sezonu için, "Bu bir 'Şampiyonluk', bir 'Kupa', bir 'Başarı' değil! Bu; haksızlığa başkaldırı, düşmana karşı galibiyet. Önce Fenerbahçe’yi sonra Türkiye’yi hedef alanlara karşı ilk ZAFER ilk DİRENİŞ ilk UYANIŞ! 2010-2011 Şampiyonu Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'dan paylaşım
Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor Kulübü sosyal medyada paylaşımda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde 2011-2012 sezonunda Inter'i mağlup ettikleri maçtan video paylaşan bor-mavili kulüp, "Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi'ne gider" sözlerini kullandı.

Fenerbahçe ve Trabzonspordan 2010-2011 için karşılıklı paylaşım

Fenerbahçe ve Trabzonspordan 2010-2011 için karşılıklı paylaşım

Fenerbahçe ve Trabzonspordan 2010-2011 için karşılıklı paylaşım

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