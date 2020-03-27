27.03.2020 - 23:45 |
Fenerbahçe, video kamera sistemiyle çalıştı!
Fenerbahçeli futbolcular, Koronavirüs tedbirleri kapsamında kendilerine verilen özel programı evlerinde uyguladı.
Fenerbahçeli futbolcular, video kamera sistemiyle antrenmanlarına devam etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Ligde maçlara ara verilirken, Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sarı lacivertli futbolcular, teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken, video kamera sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor.
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