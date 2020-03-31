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31.03.2020 - 13:38 |

Fenerbahçe: Yapılan testlerin hepsi negatif çıktı

Fenerbahçe; kadın basketbol, erkek ve kadın voleybol takımlarından 65 kişiye yapılan corona virüs taramasında 5 kişide virüs bulgularına rastlandığını ancak sonrasında yapılan detaylı testlerin negatif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe: Yapılan testlerin hepsi negatif çıktı

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile Basketbol Kadın takımımızda sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye yeni tip Koronavirüs taramaları yapılmıştır.

İlk yapılan tetkiklerde 5 kişide Koronavirüs bulgularına rastlanılmış olması sebebiyle, detaylı taramaları gerçekleştirilmiş, sonrasında sonuçlar negatif çıkmıştır.

Böylelikle, tarafımıza iletilen son test sonuçlarına göre tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetlerimizin sonuçları negatiftir. İlk bulguları pozitif çıkan sonrasında yapılan ikinci testlerinde negatif gelen sporcularımız ve teknik heyetimizden bir çalışanımız tedbir amaçlı tıbbı kontrol altında, ev istirahatlerindedirler.

Bu süreçte kulübümüze desteklerinden ötürü sponsorumuz Liv Hospital/Medical Park hastanelerine destekleri için teşekkürlerimizi sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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Fenerbahçe: Yapılan testlerin hepsi negatif çıktı

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