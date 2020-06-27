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27.06.2020 - 17:15 |

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Aldığı sonuçlarla bu sene taraftarın yüzünü güldüremeyen sarı-lacivertli kulüp bu maçtan galip gelmek istiyor. Kadıköy'deki mücadele saat 18.30'da başladı.

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor (CANLI)
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Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe kalan maçlarını kazanmak istiyor. Yeni Malatyaspor ise güçlü rakibini deplasmanda yenip alt sıralardan kurtulmanın peşinde... Müsabaka saat 18.30'da başladı

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Mehmet, Muriqi

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat Yıldırım, Robin, Gökhan Töre, Acquah, Hafez, Umut Bulut

 

 

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Simon Falette sakatlığı nedeniyle kadroda yok
Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de ilginç bir kadro tercihi oldu. Stoperde bir kez daha Luiz Gustavo oynadı. Geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında da stoper oynayan Brezilyalı yıldız, Serdar Aziz'le yan yana görev aldı.
Orta sahada ise Jailson görevlendirildi. Ligin büyük bir bölümünde stoperde Jailson oynamış, Gustavo orta sahada kalmıştı. Ancak bu sefer tam tersi bir durum oldu. Simon Falette ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.

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