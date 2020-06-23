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23.06.2020 - 22:40 | | AA

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sahada top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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