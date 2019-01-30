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30.01.2019 - 16:49 |

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçında 112 bin m koştu!

Süper Lig'in 19. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin maç boyunca kat ettiği koşu mesafesi dikkat çekti.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçında 112 bin m koştu!
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Skorer / Detay

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden sarı-lacivertli takım, maç boyunca toplam 112 bin 192 m mesafe kat etti.

Ülker Stadyumu'nda 28 Ekim'de alınan Ankaragücü yenilgisinin ardından yola Erwin Koeman'la devam eden, 16. haftada da göreve eski hocası Ersun Yanal'ı getiren Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adamın farkı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Ligde 6 maç aranın ardından alınan Malatyaspor galibiyetinde toplam 112 bin m koştuğu ortaya çıkan Fenerbahçe'nin, ikinci yarının ilk iki haftasında kat ettiği 113 bin m'lik mesafe, ilk 17 haftanın toplamından daha fazla olmuş oldu.

Sarı-lacivertli takım ligin 21. haftasında 1 Şubat Cuma günü evinde Göztepe'yi ağırlayacak.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçında 112 bin m koştu

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçında 112 bin m koştu

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