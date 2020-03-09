Fenerbahçe yönetiminde teknik direktör toplantısı

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Fenerbahçe Yönetimi, teknik adam konusunda acele etmeden en doğru kararı vermeyi planlıyordu. Hatta Zeki Göle, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu’nun sezon sonuna kadar da takımı götürme ihtimalinden bahsediliyordu.



Ancak Denizlispor maçındaki tablo sonrası sarı-lacivertlilerin bir an önce teknik adam arayışını bitirmek istediği belirtildi. Takımın başında gerçek anlamda bir teknik adam eksikliği çok net hissediliyor. Bu durum özellikle saha içine yansıyor ve otorite boşluğu olduğu dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertler bu sezon en azından Avrupa kupalarına katılmak istiyor. Bu nedenle en geç Konyaspor maçı sonrası yeni teknik adamın belirlenmesi planlanıyor. Fenerbahçe’de bugün önemli bir toplantı gerçekleşecek. Kötü gidişatla ilgili yönetim kendi içinde bir değerlendirme yapacak. Burada klasik bir yönetim toplantısından çok özeleştiri yapılacağı ifade edildi. Kötü gidişatla ilgili herkesin fikirleri tek tek dinlenecek. Son 1,5 yılda yapılan yanlışların masaya yatırılacağı toplantının önemli gündem maddelerinden biri de teknik adam konusu olacak. Yerli ve yabancı olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin farklı görüşleri bulunuyor. Bu konuyla ilgili de fikirler tartışılacak.

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