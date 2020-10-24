Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Online gerçekleştirilen divan toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vefa Küçük, yeni yılda yapılacak divan kurulu toplantısının yüz yüze yapılmasını diledi.

VEFA KÜÇÜK: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK LAZIM

Vefa Küçük, koronavirüs salgınında tedbiri elden bırakmamak gerektiğini belirterek, ''Faaliyet raporunda ve başkanımızın konuşmasında, her şey ayrıntıları ile verilecektir. Kulübümüzün başarılı bir sezon geçirmesini ve Haziran 2021'deki seçimlere kadar başkan ve yöneticilerimizin başarılılarını diliyorum. Fenerbahçe Kulübü her türlü olumsuzluğa rağmen camiasının taraftarının ve yönetiminin gücü ile ayakta kalmıştır. Türk sporuna lokomotif olmuştur. İnşallah bu böyle de devam edecektir. Amatör şubelerde yarışan sporcularımızın övüneceğimiz yarışmalarını izliyoruz. Bunlardan mutluluk duyuyoruz. Sporcularımıza, hocalarına, yöneticilerimize ve başkanımıza teşekkür ediyorum'' dedi.

BURAK KIZILHAN: FUTBOLDA 2020-21 SEZONUNA ZOR ŞARTLARDA BAŞLADIK

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ise, koronavirüs salgını sebebiyle divan kurulu toplantısının online olarak yapıldığını ifade ederek, bir sonraki toplantıda bir araya gelmek istediklerini dile getirdi.

Divan Kurulunda faaliyet raporunu okuyan Burak Kızılhan, ''Yeni sezonun tüm sporcularımıza hayırlı olmasını diliyor ve başarılı bir sezon olmasını diliyorum. Futbolda hepinizin bildiği gibi 2020-2021 sezonu hazırlıklarına çok zor şartlarda başladık. 4 Ağustos'ta transfer sezonunun başlamasıyla beraber TFF harcama limitlerini duyurdu. Fenerbahçe için 154 milyon TL olarak belirtilen limit, yüzde 15 artırım ile 177 milyon TL seviyelerinde oluyor ve futbolun gerçeklerini yansıtmıyordu. Mevcut kadronun maaşlarını bile yansıtmayan limit için gereken çalışmaları yaptık. Limitimiz tamamen lisans kurulunun harcama limitlerine göre arttırılmıştır. Kulübümüz 561 milyon TL olarak bankalara ödemesi gereken ödemeyi 2021 yılına ötelemiş ve 23 milyon transfer geliri elde etmiştir. Oyuncu maaşlarında garanti ücretler yerine performansa göre ücretler belirlenmiştir. Bu yapılanmayla yeni transferlerin tesciline onay sağlanmıştır. KAP'a bildirdiğimizde 23.1 milyon Euro transfer geliri, 14 milyon Euro harcama şeklinde bildirmiştir. 18 yeni oyuncu takıma katarak 10'u kiralık olmak üzere 25 oyuncuyu takımdan gönderdik. 2020-2021 sezon sonu bütçemiz vergiler dahil şeklinde 56 milyon Euro olarak hesaplanmıştır. Bankalar birliği ile de görüşmeler sürmektedir. Yarın oynanacak Trabzonspor karşılaşması öncesi takımımız 5 maçta 11 puan toplamayı başladı ve iyi biri giriş yapmış oldu. Temennimiz sezon sonunda şampiyonluk kupasını kazanmamızdır. Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 m kurbağalamada rekor kıran Emre Sakçı da göğsümüzü kabarttı'' diye konuştu.

Burak Kızılhan'ın ardından kulüp şube sorumluları da divan kurulunda açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Futbol A Takım İdari Menajeri Volkan Ballı, Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, Fenerbahçe Öznur Kablo Takım Menajeri Arzu Özyiğit, Fenerbahçe Voleybol Şubesi İdari Menajeri Abdullah Paşaoğlu, Fenerbahçe Yüzme Şubesi Sorumlusu Uğur Orel Oral, Fenerbahçe Kürek Şubesi Sorumlusu Ozan Bayülken, Fenerbahçe Boks Şubesi Sorumlusu Selahattin Atasever, Fenerbahçe Doğuş Yelken Sorumlusu Selma Altay Rodopman, Fenerbahçe Masa Tenisi Şubesi Sorumlusu Mesud Fagihi Farahmand ve Fenerbahçe Atletizm Şubesi Sorumlusu Gürsel Özyurt, ilgilendikleri branşlar ile ilgili gelişmeler hakkında bilgiler aktardı.





