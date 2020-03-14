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14.03.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de 1 milyon üye yük oldu!

Sarı-lacivertli takımda ‘1 Milyon Üye’ projesi ile alakalı Fenerbahçeli idareciler, eski yönetimden farklı düşünüyor.

Fenerbahçe'de 1 milyon üye yük oldu!

Sarı-lacivertli takımda ‘1 Milyon Üye’ projesi ile alakalı Fenerbahçeli idareciler, eski yönetimden farklı düşünüyor. Bu sayının gerçekçi olmadığını savunan yönetim, ayrıca şubelerin mali yük getirdiği tespitini yaptı. Bu çerçevede İzmir Şubesi’nin kapatıldığı öğrenildi. Benzer şekilde ekonomik açıdan yükü azaltmak için başka şubelerin de kapatılabileceği belirtildi.

Fenerbahçede 1 milyon üye yük oldu

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