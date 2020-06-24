Fenerbahçe'de 109 günlük kara tablo

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunu da kupasız tamamlayacak. Önce lig ardından Türkiye Kupası hedeflerinden kopan sarı-lacivertliler, adeta gün gün bu hazin tabloyu hazırladı.

3 Mart’ta Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor deplasmanına takımdan ayrılan Ersun Yanal’la çıkan takım, o tarihten itibaren geçen 109 günü teknik direktörsüz bitirdi.

Hatta 26 Temmuz’da bitecek sezon sonuna kadar da Fenerbahçe, Tahir Karapınar, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Zeki Murat Göle ve kaptan Emre Belözoğlu’nun idaresinde ilerleyecek.

3 Mart’ta başlayan ve son olarak 21 Haziran’da Kasımpaşa deplasmanında dip yapan sürecin kronolojisi şöyle:





3 Mart 2020:

Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçında Trabzonspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, yollarını ayırmasına karşın Ersun Yanal’la sahaya çıktı, 2-1 kaybetti.

7 Mart 2020:

Ersun Yanal sonrası ilk lig maçını antrenör Zeki Murat Göle ile Denizlispor’a karşı evinde oynayan sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel’in desteğini aldı ancak son dakika golüyle 2-2’lik beraberliği anca kurtardı.

14 Mart 2020:

Diploması nedeniyle son maçına çıkan Zeki Murat Göle ile Konyaspor deplasmanında 1-0’lık yenilgi alındı.

3 aylık pandemi:

Fenerbahçe’nin teknik direktör çalışmalarını erteleten pandemi süreci başladı. Takım bu süreçte ‘çevrimiçi’ antrenman modeliyle evde Zeki Murat Göle’nin kontrolünde çalıştı.

26 Mayıs-3 Haziran 2020 Riva kampı:

Sarı-lacivertliler pandemi sürecini hocasız bitirdikten sonra yeniden lig çalışmalarına başladı. Ancak Riva’daki kampta da teknik direktör yoktu. Sadece Mehmet Aurelio teknik heyete katıldı.

12 Haziran 2020:

Gelecek yıl altyapı koordinatörlüğü yapacak Tahir Karapınar, Kayserispor önünde sahaya çıktı. Emre Belözoğlu’nun liderliği ve Luiz Gustavo’nun başarısıyla son 4 dakikada 1-0 yenilgiden 2-1’lik galibiyet alındı.

16 Haziran 2020:

En büyük hedef Türkiye Kupası’nda yarı final rövanşında Trabzonspor karşısında teknik heyet belirsizliği pahalıya patladı. Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü, Deniz Türüç krizi yaşandı, 23 yıl sonra ezeli rakibe 3-1 mağlup olundu.

21 Haziran 2020:

Ligde ilk 5 hedefi kalan Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında da sonucu alamadı, Tahir Karapınar-Volkan Demirel ikilisinin yönetiminde 2-0’lık yenilgi geldi.

Kayıp aranıyor!

Ligde ve kupada kötü gidişatın sonrasında 3 ismin düşüşü hayal kırıklığı yarattı. Sezonun ilk yarısında çok iyi bir dönem geçiren Vedat Muriç, Ozan Tufan ve Nabil Dirar, sezonun ikinci devresinde tam tersi bir görüntü çizdi.

İşte 3 isimle ilgili son durum:

Vedat Muriç:

Adeta 1998-99 sezonunda Elvir Baliç’in yaşadığı istikrarsız süreci anımsatıyor. Transfer iddialarının çıkmaya başlamasıyla performansında düşüş olan Muriç, ilk 19 haftada 12 gol atarken, son 9 haftada sadece penaltıdan bir gol buldu.

Ozan Tufan:

Sezona çok hızlı başlayan hatta kaptanlık bandını da takan Ozan Tufan, sözleşme yeniledikten sonra düşüşe geçti. Pandemi sürecinde kilo problemi de yaşayan Ozan’a ilk ikazlar geldi.

Nabil Dirar:

Sezon başından beri hem sol bek hem de sağ bekte eksikleri kapatmaya çalışan Nabil Dirar, kendi bölgesinden uzak kaldı. Fiziksel olarak yorulan Dirar, mental anlamda da bir düşüş yaşadı.

‘Kocaman’ eksik

Son 2 sezonda sportif açıdan başarısız bir süreç geçiren Fenerbahçe’de 2017-18 sezonu sonunda görevden ayrılan Aykut Kocaman’ın yeri dolmadı.

Ali Koç’un başkanlığı sonrası Damien Comolli ile birlikte Phillip Cocu hamlesi yapan Fenerbahçe, verim sağlayamadı. Daha sonra Erwin Koeman ve Ersun Yanal’la da dikiş tutmadı. 109 gündür hocasız olan takım Aykut Kocaman’lı günleri çok arıyor.

Kocaman’ın son kez görev yaptığı 2017-18 sezonunda 34 haftada 72 puan toplayan ve 78 golle ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe son 2 sezonda toplamda 62 haftada 79 puana ulaştı. Geçen sezon 46 puan, bu sezon da 29 haftada 43 puan..

Ayrıca geçen sezon 48 golde kalan takım, bu sezon da bitime 6 maç kala 44 golde.

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