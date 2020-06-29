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29.06.2020 - 09:05 | | Takvim

Fenerbahçe'de 3.4 milyon euroluk kriz! Zanka...

Sarı-lacivertli takım Zanka baş ağrıtıyor... Düsseldorf'un küme düşmesinin ardından Danimarkalı stoper, Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Zanka'nın iki senelik maliyeti 3.4 milyon euro...

Fenerbahçe'de 3.4 milyon euroluk kriz! Zanka...
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F.Bahçe'nin sezon sonuna kadar Düsseldorf'a kiraladığı Zanka ise Sarı-Lacivertliler'e geri dönüyor. Küme düşen Alman ekibinde düşünülmeyen Zanka'nın iki yıl daha Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçede 3.4 milyon euroluk kriz Zanka...

Yıllık 1.7 milyon euro alan ve iki senelik maliyeti 3.4 milyon euroyu bulan Danimarkalı stoperi önümüzdeki sezon kadroda düşünülmüyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Zanka'yı takımdan göndererek maaş yükünden kurtulmak istiyor. Fener, Zanka'nın bonservisine 2 milyon euro ödemişti.

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