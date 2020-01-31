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31.01.2020 - 22:49 | | DHA

Fenerbahçe'de 5 ayrılık! Barış Alıcı, Cebrail Akbulut, Okan Turp...

Fenerbahçe, ayrılan genç oyuncular için bilgilendirme yaptı. Buna göre; Cebrail Akbulut Zonguldakspor’a, Okan Turp Bandırmaspor’a, Barış Alıcı ise Westerlo’ya kiralandı. Yusuf Mert Tunç Varzim SC'ye, Abdullah Yiğiter ise İstanbulspor’a geri alma opsiyonuyla transfer oldu.

Fenerbahçe'de 5 ayrılık! Barış Alıcı, Cebrail Akbulut, Okan Turp...

Fenerbahçe Kulübü, ara transfer döneminde kiralanan ve transfer olan genç oyuncularını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genç oyuncularımızdan Cebrail Akbulut TFF 2'nci Lig ekiplerinden Zonguldakspora, Okan Turp TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bandırmaspora 2019-2020 sezonunun sonuna kadar, Barış Alıcı ise Belçika 2'nci Lig ekiplerinden Westerloya 1,5 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncularımızdan Yusuf Mert Tunç Portekiz 2'nci Lig ekiplerinden Varzim SC'ye, Abdullah Yiğiter ise TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspora geri alma opsiyonuyla transfer olmuştur."

Fenerbahçede 5 ayrılık Barış Alıcı, Cebrail Akbulut, Okan Turp...

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