Fenerbahçe'de acil durum planı: Dirar

Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlıkları ve başka sol bek olmaması nedeniyle sürekli sol bek olan Dirar; tam 19 maçta o bölgede şans buldu.

Koronavirüs nedeniyle sezon 3 ay ötelendi ve geri dönüşte bu sefer sağ bek kalmadı. Mauricio Isla’nın vedası sonrası Dirar için şimdi yeni acil durum görevi sağ bek oldu.

Falette belirsizliği

Şu anda Fenerbahçe’de gelecek sezon kadroda olup olmayacağı belirsizlik taşıyan isimlerden bir tanesi de Simon Falette. Devre arasında Almanya’nın E.Frankfurt takımından gelen Gineli stoperin kiralık süresi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe’ye uyum sağlayan 28 yaşındaki oyuncu takım içerisinde çok seviliyor. Sol bek ve sol stoper oynaması da avantajları. Ayrıca kendini bir türlü gösterecek fırsat bulamadı.

Falette geldiğinden beri lisans sorunu yaşadı, sakatlık şanssızlığı oldu ve son olarak koronavirüs çıktı. Bu süreçteki performansı yeni sezon için belirleyici olacak.