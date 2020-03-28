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28.03.2020 - 10:49 | | FANATİK

Fenerbahçe'de Alper Potuk'un aklı yeni sezonda

Fenerbahçe'de son olarak kadro dışı bırakılan ve sezon sonu yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıyla Alper Potuk yeni sezon için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe'de Alper Potuk'un aklı yeni sezonda

Alper Potuk, babasının hastalığı nedeniyle sezonun ilk yarısında kendini futbola veremedi.

Ara transfer döneminde birçok Süper Lig takımından teklif alan 28 yaşındaki oyuncu, babasının yanında olmak adına bunları geri çevirdi.

Alper, Fenerbahçe’de kadro dışı kaldıktan sonra yeni sezon için planlamalara başladı. Orta saha oyuncusu, gelen teklifleri değerlendirecek.

Fenerbahçede Alper Potukun aklı yeni sezonda

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