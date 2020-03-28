Fenerbahçe'de Alper Potuk'un aklı yeni sezonda

Alper Potuk, babasının hastalığı nedeniyle sezonun ilk yarısında kendini futbola veremedi.

Ara transfer döneminde birçok Süper Lig takımından teklif alan 28 yaşındaki oyuncu, babasının yanında olmak adına bunları geri çevirdi.

Alper, Fenerbahçe’de kadro dışı kaldıktan sonra yeni sezon için planlamalara başladı. Orta saha oyuncusu, gelen teklifleri değerlendirecek.