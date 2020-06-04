Fenerbahçe'de ayrılık! Sloukas, Olympiakos ile anlaşma sağladı

Corona virüs sebebiyle basketbolda sezonun bitirilmesinin ardından transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sportando CEO'su Emiliano Carchia geçtiği özel haberde; Fenerbahçe Beko'da geleceği belirsizlik yaşyyan Kostas Sloukas'ın ayrılma aşamasında olduğunu söyledi.

Haberin detayında; 31 yaşındaki oyun kurucu Sloukas'ın sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı belirtildi. Sloukas'ın ülkesi Yunanistan'a dönerek 3 yıllık sözleşme imzalayacağı da iddia edildi.

Daha önce çıkan haberlerde de Kostas Sloukas'ın yıllık 2 milyon euro maaşla Olympiakos'a 3 yıllık sözleşme yapacağı ifade edilmişti.

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