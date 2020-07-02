Fenerbahçe'de B planı Hasan Ali

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Caner Erkin ile prensip anlaşmasına varan sarı-laciverliler bu bölgeye bir sol bek daha alacak.

En güçlü isimlerden biri Trabzonspor forması giyen Filip Novak’tı. Sözleşmesi biten Çekyalı futbolcunun son olarak kulübünde kalma ihtimali doğdu. Bu yüzden yönetim Hasan Ali Kaldırım konusunda son ana kadar beklenecek. İstenilen hamlelerden sonuç alınamazsa Hasan Ali ile görüşmeler yeniden başlayacak.

Karar verilmedi

Sarı-lacivetliler henüz sol bek konusunda karar vermezken, Hasan Ali için ciddi talipler söz konusu. Yurt içi ve dışından birçok kulüp sözleşmesi biten futbolcuyla temasa geçmeye başladı.

Yeni kontrat teklif edilmediği için 30 yaşındaki oyuncunun teklifleri değerlendireceği ifade edildi. 8 yıldır Fenerbahçe’de oynayan ve kaptanlar arasında yer alan Hasan Ali, bu sezon sakatlıklar nedeniyle istediği ritmi bulamadı. Deneyimli sol bek 15 maçta sadece 2 asist yaptı.