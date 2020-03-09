Fenerbahçe'de bambaşka kadro

Süper Lig’de 6 haftadır kazanamayan Fenerbahçe’de 8 futbolcu Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Cezalı Ozan, Serdar, Tolgay ve Altay’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Max Kruse, Rodrigues, Falette ve Sadık da görev yapamayacak. Kale, savunma, orta saha ve hücum hattında yer alan bu isimlerin yokluğu sarı-lacivertli takımın kadro kurmasını zorlaştırıyor. Zaten sıkıntılı bir sürecin içinde olan sarı-lacivertliler zorlu Konya deplasmanı öncesi ideal 11 çıkarmakta zorlanıyor. Ayrıca yedek kulübesi de oldukça zayıfladı. Bu da teknik ekibin maç içinde hamle yapmasını engelleyecek.

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