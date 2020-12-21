FenerbahÃ§e'de BaÅŸakÅŸehir hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±! Ä°dmanda 2 isim yer almadÄ±...

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21.12.2020 - 19:09 |

Fenerbahçe'de BaÅŸakÅŸehir hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±! Ä°dmanda 2 isim yer almadÄ±...

SÃ¼per Lig'in 14. haftasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir'i aÄŸÄ±rlayacak FenerbahÃ§e, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. FenerbahÃ§e'de kasÄ±ÄŸÄ±nda aÄŸrÄ± olan Jose Sosa ile Tolga CiÄŸerci'nin tedavisine devam edildiÄŸi kaydedildi.Â

Fenerbahçe'de BaÅŸakÅŸehir hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±! Ä°dmanda 2 isim yer almadÄ±...
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SÃ¼per Lig'in 14. haftasÄ±nda 23 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Medipol BaÅŸakÅŸehir'i aÄŸÄ±rlayacak FenerbahÃ§e, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Erol Bulut yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanÄ±n Ä±sÄ±nma ve Ã§abukluk hareketleriyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Dar alanda pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla sÃ¼ren idmanÄ±n, taktiksel ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla tamamlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos'un sahada Ã¶zel program dahilinde bireysel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kasÄ±ÄŸÄ±nda aÄŸrÄ± olan Jose Sosa ile Tolga CiÄŸerci'nin tedavisine devam edildiÄŸi kaydedildi.Â 

FenerbahÃ§e, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

FenerbahÃ§ede BaÅŸakÅŸehir hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± Ä°dmanda 2 isim yer almadÄ±...

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