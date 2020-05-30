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30.05.2020 - 23:46 |

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç idmanı takip etti

Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdürdü. Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki antrenmanın bir bölümünü izledi.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç idmanı takip etti
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Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki antrenmanın bir bölümünü izledi.

Saat 18.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçede Başkan Ali Koç idmanı takip etti

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