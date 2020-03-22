Fenerbahçe'de Berke Özer - Altay Bayındır dönemi

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro yapılanması açısından ekonomik konular büyük önem taşıyor. Transferde temkinli adımlar atmak zorunda olan sarı-lacivertlilerde; kiradaki gençler dikkat çekiyor.

Ancak uzun süredir Başkan Ali Koç’un da beğenerek takip ettiği Berke Özer konusunda ilginç bir detay öne çıkıyor. Kalede Altay Bayındır’a güvenen ve gelecek açısından değerli bir isim olduğunu düşünen yönetim, Berke’nin potansiyelini de kullanmak istiyor.



Belçika’da Westerlo kulübünde başarılı maçlar çıkararak sivrilen ve eski idari menajer Hasan Çetinkaya’nın da her zaman tam not verdiği 19 yaşındaki kaleci için olumlu düşünceler hakim olmaya başladı.

Ekonomik olarak da kendini zorlama lüksü olmayan kulüp, 21 yaşındaki Altay ve 19 yaşındaki Berke ile geleceğe dönük sağlam adımlar atmak istiyor. Scouting anlamında birçok Avrupa kulübünün takibinde olan iki genç eldivenin kulübe ciddi paralar kazandırabileceği de konuşuluyor.



Berke Özer’in sezon başı kampında mutlaka yer alacağı, yeni belirlenecek teknik heyetle kaledeki bu ‘genç yıldızlar’ için görüşmeler olacağı kaydediliyor. Hem Altay’ın hem de Berke’nin potansiyeliyle Trabzonspor’un Uğurcan Çakır’dan aldığı verimin elde edilebileceği aktarıldı. Ayrıca Türk kaleci geleneğinin de sürdürüleceği vurgulandı.

‘Hedefim F.Bahçe’

Belçika’da kiralık olarak Westerlo forması giyen Berke Özer’i sezon başında Liverpool ve Manchester City’nin de istediği savunuldu.

19 yaşındaki kaleci transfer iddialarıyla ilgili Belçika basınına yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe beni bonservisimle göndermek yerine kiralık olarak vermeyi tercih etti. Böyle dev kulüplerde forma şansı bulamazdım. Büyük bir kulüpte yedek bekleyeceğime, daha düşük seviyede bir takımda kendimi geliştirmeyi tercih ederim. Benim hedefim bir gün Fenerbahçe’nin kalesini korumak” dedi.