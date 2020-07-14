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14.07.2020 - 22:55 |

Fenerbahçe'de BeÅŸiktaÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

SÃ¼per Lig'de BeÅŸiktaÅŸ ile deplasmandaÂ  karÅŸÄ±laÅŸacak FenerbahÃ§e hazÄ±rlÄ±klara baÅŸladÄ±.Â Â

Fenerbahçe'de BeÅŸiktaÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
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SÃ¼per Lig'in 33. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ ile deplasmandaÂ  karÅŸÄ±laÅŸacak FenerbahÃ§e hazÄ±rlÄ±klara baÅŸladÄ±.Â Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â  Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir KarapÄ±nar yÃ¶netimindeÂ  gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda Demir Grup Sivasspor maÃ§Ä±nda forma giyen futbolcularÂ  yenilenme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

DiÄŸer futbolcular ise Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketlerinin ardÄ±ndanÂ  pas idmanÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Antrenman, dar alanda Ã§ift kale maÃ§la sona erdi.

SarÄ±-lacivertliler derbinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n devam edecek.

FenerbahÃ§ede BeÅŸiktaÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

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