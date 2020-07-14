14.07.2020 - 22:55 |
Fenerbahçe'de BeÅŸiktaÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
SÃ¼per Lig'de BeÅŸiktaÅŸ ile deplasmandaÂ karÅŸÄ±laÅŸacak FenerbahÃ§e hazÄ±rlÄ±klara baÅŸladÄ±.Â Â
SÃ¼per Lig'in 33. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ ile deplasmandaÂ karÅŸÄ±laÅŸacak FenerbahÃ§e hazÄ±rlÄ±klara baÅŸladÄ±.Â Â
SarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir KarapÄ±nar yÃ¶netimindeÂ gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda Demir Grup Sivasspor maÃ§Ä±nda forma giyen futbolcularÂ yenilenme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.
DiÄŸer futbolcular ise Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketlerinin ardÄ±ndanÂ pas idmanÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Antrenman, dar alanda Ã§ift kale maÃ§la sona erdi.
SarÄ±-lacivertliler derbinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n devam edecek.
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