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01.11.2020 - 11:11 |

Fenerbahçe'de Diego Perotti heyecanı!

Fenerbahçe'de takıma geldiğinde sakatlığı olsa da tedavi sürecini kısa sürede atlatan Diego Perotti'nin Antalyaspor maçında kadroya girme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'de Diego Perotti heyecanı!
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Fenerbahçe'de takıma sakat gelen ancak tedavi sürecini kısa sürede atlatan Diego Perotti, bu haftadan itibaren arkadaşlarıyla birlikte çalışmalarda yer almıştı. Dünkü idmanda da Thiam ve Samatta ile birlikte göze çarpan bir performansa imzasını attığı konuşulan Perotti’nin, Antalyaspor deplasmanında takıma girme ihtimalinin bir hayli yükseldiği öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut’un, Arjantinli yıldızını oynatmasa bile kadroya alarak, tam olarak tam atmosferine uyum sağlamasını istediği belirtildi.

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