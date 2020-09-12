Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Şampiyonluk başlangıcı...



Fenerbahçe’de ilginç bir şampiyonluk istatistiği dikkat çekiyor. Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 3. kez açılış haftasında karşılaştı. Fenerbahçe, Ç.Rizespor karşılaşmasıyla başladığı daha önceki iki sezonu (88-89 ve 04-05) da şampiyon tamamlamıştı. 1988-89 sezonunda 5-1, 2004-05 sezonunda da 2-2’lik beraberlikle Rize’de sezona başlayan sarı-lacivertliler şampiyon olmuştu.

Olumlu istatistikler

Sarı-lacivertliler, Erol Bulut yönetiminde ilk kez kazanırken, deplasman kabusunu da bitirdi. Ligde son 7 deplasmanını kazanamayan Fenerbahçe, 2020-21 sezonuna dış saha galibiyetiyle başladı. Öte yandan Fenerbahçe, son 3 sezonda da ilk maçlarını kazanmayı bildi. 2018-19 sezonunda 2-1’lik Bursaspor, 2019-20 sezonunda 5-0’lık Gaziantep ve bu sezon da 2-1’lik Ç.Rizespor galibiyetleri dikkat çekti.

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