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12.09.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Şampiyonluk başlangıcı...

Fenerbahçe’de ilginç bir şampiyonluk istatistiği dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Şampiyonluk başlangıcı...
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Fenerbahçe’de ilginç bir şampiyonluk istatistiği dikkat çekiyor. Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 3. kez açılış haftasında karşılaştı. Fenerbahçe, Ç.Rizespor karşılaşmasıyla başladığı daha önceki iki sezonu (88-89 ve 04-05) da şampiyon tamamlamıştı. 1988-89 sezonunda 5-1, 2004-05 sezonunda da 2-2’lik beraberlikle Rize’de sezona başlayan sarı-lacivertliler şampiyon olmuştu.
Olumlu istatistikler
Sarı-lacivertliler, Erol Bulut yönetiminde ilk kez kazanırken, deplasman kabusunu da bitirdi. Ligde son 7 deplasmanını kazanamayan Fenerbahçe, 2020-21 sezonuna dış saha galibiyetiyle başladı. Öte yandan Fenerbahçe, son 3 sezonda da ilk maçlarını kazanmayı bildi. 2018-19 sezonunda 2-1’lik Bursaspor, 2019-20 sezonunda 5-0’lık Gaziantep ve bu sezon da 2-1’lik Ç.Rizespor galibiyetleri dikkat çekti.

Fenerbahçede dikkat çeken istatistik Şampiyonluk başlangıcı...

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