Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'dan 10 numara açıklaması!

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gecenin golcülerinden Dimitrios Pelkas açıklamalarda bulundu.

"İlk maçımda kazandığımız için ve ben de gol atarak bu galibiyete yardımcı olduğum için çok mutluyum. 10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum ama kenarda da oynayabiliyorum. Ama ben bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Felsefem takıma yardımcı olabilmek."