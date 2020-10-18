Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'dan 10 numara açıklaması!
18.10.2020 - 21:15 |

Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'dan 10 numara açıklaması!

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gecenin golcülerinden Dimitrios Pelkas açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'dan 10 numara açıklaması!
ABONE OL

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gecenin golcülerinden Dimitrios Pelkas açıklamalarda bulundu.

"İlk maçımda kazandığımız için ve ben de gol atarak bu galibiyete yardımcı olduğum için çok mutluyum. 10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum ama kenarda da oynayabiliyorum. Ama ben bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Felsefem takıma yardımcı olabilmek."

 

    Gabriel Margarit: "Taktiksel anlamda kusursuz oynadık"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Götze, PSV'de ilk golünü attı!
      Götze, PSV'de ilk golünü attı!
    2. Fenerbahçe'de Trabzonspor öncesi Jose Sosa şoku!
      Fenerbahçe'de Trabzonspor öncesi Jose Sosa şoku!
    3. Son Dakika | Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt 3 hafta sahalardan uzak kalacak
      Son Dakika | Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt 3 hafta sahalardan uzak kalacak
    4. Fenerbahçe Öznur Kablo: 79 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 55
      Fenerbahçe Öznur Kablo: 79 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 55
    5. Tamer Tuna'dan maç sonu açıklaması!
      Tamer Tuna'dan maç sonu açıklaması!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son Dakika | Moskova derbisinde kazanan CSKA oldu

    Son Dakika | Moskova derbisinde kazanan CSKA oldu

    Ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten Fenerbahçe paylaşımı!

    Ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten Fenerbahçe paylaşımı!

    Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Pelkas açıklaması!

    Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Pelkas açıklaması!

    Başakşehir'in Leipzig maçını İspanyol Manzano yönetecek!

    Başakşehir'in Leipzig maçını İspanyol Manzano yönetecek!

    Sıradaki Haber