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11.10.2020 - 07:00 |

Fenerbahçede Dimitrious Pelkas sonradan çağrıldı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Dimitrious Pelkas, Yunanistan Milli Takımı kadrosuna sonradan çağrıldı.

Fenerbahçede Dimitrious Pelkas sonradan çağrıldı
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Dimitrious Pelkas, Yunanistan Milli Takımı kadrosuna sonradan çağrıldı. Takımın Avusturya ile geçtiğimiz günlerde oynadığı hazırlık maçını, sarı-lacivertlilere transfer süreci nedeniyle kaçırdığı belirtilen futbolcunun, sonradan milli takıma katıldığı belirtildi.
Pelkas görev verilmesi halinde UEFA Uluslar Ligi’nde bugün Moldova ve ardından Kosova ile yapılacak maçlarda forma giyebilecek.

Fenerbahçede Dimitrious Pelkas sonradan çağrıldı

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