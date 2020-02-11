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11.02.2020 - 07:20 | | Fanatik

Fenerbahçe'de Emre 11'e dönüyor

İkinci yarının ilk haftasındaki Gaziantep maçından beri 11’de görev yapmayan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Ersun Yanal, ceza sınırındaki Luiz Gustavo’yu Ankaragücü maçında dinlendirmeyi planlıyor.

Futbol kariyerindeki son sezonunda şampiyonluk için Fenerbahçe’ye gelen Emre Belözoğlu, son haftalarda kulübede bekledi. Gaziantep karşısında 89 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, Başakşehir maçında 2 dakika, Trabzon deplasmanında ise 27 dakika süre aldı. Kaptan, bu karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Alanya maçında forma giymedi. Ersun Yanal, Emre Belözoğlu’nu Ankaragücü karşısında yeniden 11’de görevlendirmeyi planlıyor.

Yanal, sarı kart sınırında yer alan, 4. haftadaki Alanya maçından beri sürekli 90 dakika sahada kalan Gustavo’yu Başkent’te dinlendirme düşüncesinde. Başarılı teknik adam, Sambacı’yı Galatasaray derbisine saklayarak, orta sahada Ozan ile Emre’yi görevlendirebilir.

Fenerbahçe’de ayrıca Deniz Türüç, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu ve Hasan Ali Kaldırım da Ankaragücü maçında ilk 11’de sahaya çıkmaya aday isimler.

Fenerbahçede Emre 11e dönüyor

Fenerbahçede Emre 11e dönüyor

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