SamandÄ±ra Can Bartu Tesisleri'nde bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde Denizlispor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlayacak sarÄ±-lacivertli ekipte, takÄ±mÄ± Fatih YÄ±ldÄ±z ile Zeki Murat GÃ¶le Ã§alÄ±ÅŸtÄ±racakken sakatlarÄ±n da durumlarÄ± netlik kazanmaya baÅŸladÄ±.Â

FenerbahÃ§e'de kaptan Emre BelÃ¶zoÄŸlu ile Garry Rodrigues'in sakatlÄ±klarÄ± bulunurken ZTK'da Trabzonspor ile oynanacak maÃ§tan Ã¶nce yapÄ±lan son idmanda sakatlÄ±k yaÅŸanÄ±nca saÄŸlÄ±k ekibi bir hayli sÄ±kÄ±ntÄ±ya dÃ¼ÅŸtÃ¼. SarÄ±-lacivertli ekipte, aÅŸÄ±rÄ± yÃ¼klenme nedeniyle sorun yaÅŸayan Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m, adale aÄŸrÄ±sÄ± nedeniyle riske edilmeyen Serdar Aziz ve kasÄ±k aÄŸrÄ±sÄ± bulunan Nabil Dirar, Trabzonspor mÃ¼cadelesinde gÃ¶rev alamamÄ±ÅŸlardÄ±. SaÄŸlÄ±k ekibinin yoÄŸun Ã§aba gÃ¶sterdiÄŸi oyunculardan Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Serdar Aziz, Nabil Dirar'Ä±n Denizlispor maÃ§Ä±nda gÃ¶rev almasÄ± beklenirken Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m ile Garry Rodrigues'in durumu belirsizliÄŸini koruyor. SarÄ±-lacivertli ekipte Denizlispor maÃ§Ä± Ã¶ncesinde cezalÄ± futbol isi bulunmuyor.Â

FALETTE EN AZ 15 GÃœN YOK

YumuÅŸak dokusunda ezilme, kanama, Ã¶dem ve kÄ±smi yÄ±rtÄ±lma tespit edilen Simon Falette, en az 15 gÃ¼n takÄ±mÄ±ndan ayrÄ± kalacak.

FenerbahÃ§e'nin Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± yarÄ± final ilk maÃ§Ä±nda Trabzonspor ile mÃ¼cadele ettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n 6'ncÄ± dakikasÄ±nda Simon Falette, hava topu mÃ¼cadelesinde Jose Sosa ile Ã§arpÄ±ÅŸarak ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Tedavisine baÅŸlanan Gineli futbolcunun en az 15 gÃ¼n sahalardan uzak kalmasÄ± bekleniyor.