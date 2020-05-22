Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ısınıyor!

Fenerbahçe’nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu antrenmanlarını aksatmıyor, sahalara dönmek için artık gün sayıyor. Sezon sonunda büyük ihtimalle futbolu bırakarak sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre’nin, Süper Lig’in 27. haftasında Kayserispor ile oynanacak maçta takımdaki yerini alması bekleniyor. Deneyimli futbolcu son olarak Konyaspor’a deplasmanda 1-0 mağlup oldukları maçta forma giyerken 64 dakika sahada kalmıştı.