Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: "Şampiyon olalım, en büyük hedefim bu"

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Fenerbahçe Sportif Direktörü, Başkan Ali Koç ve Erol Bulut’la çok iyi ilişkilere sahip olduğunu aktardı, “Ben onlara yardımcı oluyorum. İnşallah şampiyon olalım, en büyük hedefim bu.

Erol hocayla aramızın bozulması imkansız. Hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında tek hedefinin sarı-lacivertli takımın başarısı olduğunu söyledi.

Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Erol Bulut’la çok iyi ilişkilere sahip olduğunu aktaran Belözoğlu, “Konumumu Fenerbahçe’ye faydalı hale getirmek dışında hiçbir şey olarak düşünmüyorum. Sadece, bulunduğum koltukta ‘Fenerbahçe’ye nasıl daha yararlı olurum’ diye çalışıyorum. Çok iyi bir başkanımız ve teknik direktörümüz var. Ben onlara yardımcı oluyorum. İnşallah şampiyon olalım, en büyük hedefim bu” dedi.

Emre Belözoğlu her konuda planlı bir yapılanmaya sahip olduklarının altını çizdi. Yeni bir takım olduklarını hatırlatan deneyimli futbol adamı, “Takımın bir oluşum içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Birbirleriyle yeni oynamaya başlayan oyuncuların olduğu bir takımda kayıplar olacaktır. Futbolda bunlar var. O dönem bizim kazanırken gösterdiğimiz reaksiyon önemlidir. Kazanma isteğini devam ettirme ve kaybettiğimizde kırılganlığa izin vermeme karakteri bizlerde mevcut. Oyuncuya o yıkılma fırsatını vermeyecek ortamları hazırlamak bizim görevimiz. Biz bu yapıdaki oyuncuları tercih ettik ve onlara inancımız tam” diye konuştu.



‘Mert adamdır’

Emre Belözoğlu, Erol Bulut ile aralarının bozulmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Son dönemde kamuoyunda ikilinin anlaşamayacağı yönünde çıkan haberlere değinen Belözoğlu, “Hayalimde sadece Fenerbahçe’nin başarısı var. Erol hoca benim takım arkadaşım. Biz birbirimizi iyi biliriz. Bizim aramızın bozulması imkansız bir şey. Hocalığımı ve takım arkadaşlığımı yaptı. Mert adamdır, sözünü esirgemez. Hep birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum. Samimidir, oyuncuyla konuşur. Ben, Erol hocanın çok başarılı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Hata mı, kasıt mı biz görebiliyoruz’

Emre Belözoğlu, hakemler üzerinde baskı kurulmasına karşı olduklarının altını çizdi. Hakemlerin algıya yenik düşmesini istemediklerini belirten Belözoğlu, “Algıyla hakemlerin etkilenmeye çalışılmasından ve etkilenmesinden rahatsızız. Biz hakemler üzerinde baskı oluşturmak niyetinde, amacında değiliz. Fenerbahçe Kulübü olarak hakemin içerdeki hatasıyla, kasıtlı tavrını fark edebilecek beceriye ve bilgiye, reaksiyonel camia gücüne de sahibiz, bunu herkes bilsin isterim. Hakemlere inanıyor ve güveniyorum. Kasıt ile hata arasındaki farkı görebilecek bilgimiz var. Fenerbahçe olarak futbola değer katan herkesin yanındayız” yorumunu yaptı.

‘Mert Hakan Yandaş’ı kimseden kapmadık’

Sezona çok iyi başlayan yeni transfer Mert Hakan Yandaş’ın daha sonra kasık problemi yaşadığını aktaran Emre Belözoğlu, yıldız oyuncuya güvendiğini dile getirdi. Belözoğlu, “Sezon başı kampından çıktığında çok iyi hissedersin kendini ama hemen sakatlanırsan direkt geri gidersin. Oyuncu tekrar sezon başına başlamış gibi bir sürece girdi. Mert Hakan’ı takımın merkezinde görüyorum. Oynayan arkadaşını motive eder ve dışardan destek verir. Ameliyat olmasına ilişkin bir durum yok. Adaptasyonla alakalı bir sorun görmüyorum” dedi.

En çok Mert Hakan’ın transferinde zorlandıklarını ifade eden Belözoğlu, “Bu transferde oyuncu da çok zorlandı. Biz kimsenin elinden oyuncu kapmadık. Bizler bundan pay sağlayacak insanlar değiliz. Bizim gücümüz Fenerbahçe’den geliyor. Fenerbahçe’nin gücü olmasaydı biz bu oyuncuları buraya getiremezdik” diye konuştu.

‘Gizli değil, aşikar’

Selçuk Şahin’in takımda idari koordinatörlük görevini üstlendiğini bildiren Emre Belözoğlu, “Selçuk, idari menajer Volkan abinin (Volkan Ballı) idari koordinasyon kısmında olacak. İkimizin de yönetsel anlamda tecrübemiz fazla değil. Selçuk, Samandıra’yı bilir, iyi Fenerbahçelidir. Bize çok desteği var. Gizli değil, aşikar bir kahraman. Ben takım için Selçuk Şahin’i çok önemli buluyorum. Katkısı olacağına inanıyorum” dedi.

Dirar açıklaması

Transfer döneminde Nabil Dirar’ın gönderilmesi konusunda Erol Bulut ile görüştüklerini açıklayan Emre Belözoğlu, “Dirar takımdan ayrı çalışıyor, resmi bir tebliğimiz olmadı. Menajeriyle de görüştük. Süreç dinamik ilerliyor. Konuşuyoruz, görüşüyoruz. Sportif değerlendirme, sportif kararlar hocayla oturup verdiğimiz kararlar” dedi.

Tabloya göre prim sistemi

Emre Belözoğlu bu sezon farklı bir prim sistemi oluşturduklarını açıkladı. Sistemin puan durumuna göre olduğunu belirten Belözoğlu, “Yeni bir prim sistemi oluşturduk. Galibiyetin de bir kriteri olması lazım. Fenerbahçe’nin beklediği bir tablo var. Ligde o tabloya göre bir prim sistemimiz var” dedi.

Ömer Faruk mesajı

Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz’ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak istediklerini bildirdi. Ömer’in özel bir oyuncu olduğuna vurgu yapan Belözoğlu, “Bir oyuncunun oynamasıyla alakalı yetki teknik adamdadır. 18-22 yaş bandı, genç oyuncuların gelişimi açısından çok önemli. Ömer Faruk’un geleceğini planlamak ve yatırım yapmak istiyoruz. Menajeri gelecek oturacak konuşacağız, onunla alakalı planımız sunacağız. Sahanın içinde herkes yalnızdır. Böylesine büyük takımlarda oynamak için ortaya ciddi irade koymanız gerekir” ifadelerini kullandı.

‘Samandıra bizim evimiz’

Futbol oynadığı dönemde 31-32 yaşından sonra oyuncu izlemeye başladığını vurgulayan Emre Belözoğlu devre arası için sinyaller verdi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü, “Önümüzdeki transfer dönemlerini yeni bir planlama içinde organize etmeye çalışıyoruz. Buna devre arası da dahil. Bizim güçlü bir kadromuz var ama devre arasına kadar önümüzde 2 aylık bir süre var. Bunlar dinamik süreçler. Hocamız, başkanımız ve ben bir karar verirsek bir şekilde aksiyon alırız. Mevcutta iyi, geniş bir yapı oluştuğunu düşünüyorum. Samandıra’da yetki Erol hocada. Hocanın rahatı, huzuru ve başarısı eşittir Fenerbahçe’nin başarısı. Samandıra bizim evimiz zaten. Başkan ne zaman isterse biz Samandıra’da en iyi şekilde ağırlarız, biz bir aileyiz. Onun Fenerbahçe’ye bağlılığını onunla yaşadıkça çok daha iyi anlıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Hayatım futbol’

“Ben futbol adamıyım. Futbola gerçekten gönlümü, ruhumu, zamanımı ayırdım. Futbol dışında hiçbir şeyle bugüne kadar anılmadım. Ben her şeyi sahanın içinde yaptım. Olumlu ve olumsuz şeyler de olsa hepsi sahanın içindeydi. Benim hayatım futbolla devam edecek. Ben futbolun içinde kalmaya çalışıyorum. Hepimizin kendine ait özel hayatı var. Ben nasıl bir insan olduğumu biliyorum ve her zaman hedeflerim için çok çalışıyorum.”