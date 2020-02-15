Son dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku!

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında en büyük üzüntülerden biri de Emre Belözoğlu oldu. Sakatlıklarla boğuşan sarı-lacivertlilere Galatasaray derbisi öncesi Emre'den de kötü haber geldi.



Tecrübeli kaptan 46. dakikada dahil olduğu mücadelede 66'da çıkmak zorunda kaldı. 65'te yaptığı bir orta sırasında bir anda yerde kalan Emre, sol bacağını göstererek kenara geldi ve oyundan çıktı.



O sırada değişiklik yaparak Ferdi'yi sokmak isteyen Ersun Yanal'ın da planları değişmek zorunda kaldı. Emre Belözoğlu maç öncesi ısınmaya çıkmamış ancak ilk yarı boyunca kenarda ısınma hareketlerini gerçekleştirip, oyuna girmişti.