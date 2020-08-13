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13.08.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de en hızlısı Ozan

Yeni sezon öncesi futbolcuların fiziksel potansiyellerini ortaya çıkarmak için yapılan testlerin sonuçları açıklandı.

Fenerbahçe'de en hızlısı Ozan
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Yapılan fiziksel testlere göre sarı-lacivertlerde en hızlı futbolcu Ozan Tufan çıktı.

Takımın en dayanıklı iki oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile Luis Gustavo olurken, Fenerbahçe’de yağ oranı en düşük isimler ise Nabil Dirar, Luis Gustavo ve Mert Hakan Yandaş gösterildi.

Bu isimler testlerin en hızlısı olarak gösterilirken, takım da çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçede en hızlısı Ozan

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