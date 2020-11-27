Fenerbahçe'de Erol Bulut: 'Daha iyisini yapabilirdik'

SENAD OK

Sezon başında 18 transfer yaptıklarını hatırlatan sarı-lacivertli hoca, “Ligde 2. sıradayız ve 20 puanımız var. 23-24 puanda olabilirdik. Şu anki durumumuzun üzerine koymak istiyoruz, koyacağımızı da düşünüyorum. Beşiktaş maçında 3 puanı alan taraf inşallah biz oluruz” dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, takımın ligdeki pozisyonundan memnun olduklarını söyledi.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bulut, “Sezon başında 18 transfer yaptık. Hemen üst düzey performans beklemek ve takım olabilmek kolay değil. 18 futbolcunun hepsi bir anda gelmedi, aralıklarla geldi. Her şeyi sil baştan yeniden çalışmamız gerekti. Şu anda ligde 2. sıradayız, 20 puanımız var. Daha iyi olabilirdi, 23-24 puanda olabilirdik. Şu andaki pozisyonumuzdan memnunuz. Şu anki durumumuzun üzerine koymak istiyoruz, koyacağımızı da düşünüyorum” diye konuştu.

Erol Bulut pazar günü Kadıköy’de oynayacakları Beşiktaş derbisinden 3 puanla ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Hem Beşiktaş’ta hem de kendilerinde eksikler bulunduğunu vurgulayan sarı-lacivertli hoca, “Futbolda sakatlıklar ve cezalılar oluyor. Elimizde geniş bir kadro var. Bu futbolcuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar iyi yaptığımızı düşünüyoruz ve inşallah bu hafta da 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz” dedi.

Kendilerinin çok transfer yaptığının konuşulduğunu ama rakipleri Beşiktaş ve Trabzonspor’un da birçok oyuncuyu kadrosuna kattığını hatırlatan Erol Bulut, “Herkes performansı yükseltmeye yönelik transferler yapıyor. Bazıları daha iyi performans yakaladı. Rakibimizin de iyi futbolcuları var ama bizim de kalitemiz belli. Hafta sonu iyi ve tempolu bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı.

Gökhan umudu

Derbi öncesi hasta ve sakat futbolcuların durumuna ilişkin bilgi aktaran Erol Bulut, Gökhan Gönül’ün maça yetişmesini beklediklerini bildirdi. Sarı-lacivertli hoca, “Kovid-19 pozitif olan Valencia henüz ülkesinden dönmedi. Tahmin ediyorum 1-2 gün içinde test olur. İnşallah negatif çıkar ve sonrasında Türkiye’ye dönmesini bekliyoruz. Gökhan’ın da inşallah bir sıkıntısı olmaz ve hafta sonunda bizimle beraber olabilir” dedi.

Maradona hatırası

Diego Maradona’nın hayatını kaybetmesine herkesin üzüldüğünü belirten Erol Bulut, Arjantinli efsaneyle ilgili bir anısını da paylaştı. Fenerbahçe’nin hocası, “Bir dünya yıldızı aramızdan ayrıldı. Futbolun başı sağ olsun. Olympiakos’ta 2005-2006 yılında şampiyonluğu garantilemiştik ve kulüp kendisini davet etmişti. Isınmaya çıktığımızda top kalmamıştı, çünkü Maradona bütün topları tribüne atmıştı. Herkes hayatını yaşıyor ve zamanı gelince aramızdan ayrılıyor. Biz de bunu zamanı gelince tadacağız” ifadelerini kullandı.

‘Samatta 3-4 hafta yok’

Erol Bulut, kupa maçında sakatlanan Mbwana Samatta’nın yaklaşık 1 ay forma giyemeyeceğini bildirdi. Bulut, “Samatta’yı kupada 60 dakika oynattık, hafta sonundaki maçı düşünerek oyundan aldık. Tabii sakatlığını düşünerek oyundan aldık ama maalesef iyi bir netice gelmedi. 3-4 haftalık bir süreç yaşayacak. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bundan sonra da çok değerli bir oyuncu olacak. Diğer futbolculara ihtiyacımız olduğu gibi Samatta’ya da ihtiyacımız olacak ve onun da takıma faydası olacak. Samatta’nın bir hafta oynamaması ilk 11 deki yerini kaybettiği anlamına da gelmez” diye konuştu.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin