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08.08.2020 - 18:20 |

Fenerbahçe'de Erol Bulut ilk idmanına çıktı!

Fenerbahçe Erol Bulut yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçe'nin hocası futbolculara idman öncesi konuşma yaptı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut ilk idmanına çıktı!
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Fenerbahçe Erol Bulut yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Antrenman öncesi Bulut, "Medya sürekli burada olacak. İki günde bir burada olacaksınız. Sizlerle iyi iletişimde olmayı önemsiyoruz. Röportajlar, soru-cevaplar" açıklamasında bulundu.

Detaylar birazdan...

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