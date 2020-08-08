Fenerbahçe'de Erol Bulut ilk idmanına çıktı!

Fenerbahçe Erol Bulut yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Antrenman öncesi Bulut, "Medya sürekli burada olacak. İki günde bir burada olacaksınız. Sizlerle iyi iletişimde olmayı önemsiyoruz. Röportajlar, soru-cevaplar" açıklamasında bulundu.

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Türk Futbolunun Yükselen Teknik Direktörü: Erol Bulut