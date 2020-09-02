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02.09.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de Erol Bulut takımdan memnun!

Fenerbahçe teknik direktörü, sarı-lacivertli takımın gösterdiği performanstan memnun kaldı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut takımdan memnun!
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Teknik Direktör Erol Bulut takımın performansından çok memnun. Ağır kondisyon antrenmanları yaptıran Bulut ve ekibi ayrıca yoğunlaşan taktik çalışmaların da neticesini almaya başladı. Alanyaspor maçında ilk 45 dakika yaptığı önde baskı ile gücünü gösteren sarı - lacivertliler Antalyaspor maçında bu gücün yanısıra taktik düzen ve oyun anlayışı ile de tam not aldı.

Eksiklerimiz var
Bu kadar kısa sürede takımın bu seviyeye gelmesi herkesi sevindirse de Teknik Direktör Erol Bulut hala eksikleri olduğunu ifade ediyor. Hedef 11 Eylül’deki ilk Çaykur Rizespor maçına kadar takımı istenen seviyeye yaklaştırmak. Daha önce 4-5 haftada hazır hale geleceklerini açıklayan Fenerbahçe’nin hocası bu döneme kadar olan bölümü en az hasarla geçmeyi planlıyor.

Fenerbahçede Erol Bulut takımdan memnun

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