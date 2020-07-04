Fenerbahçe'de Falette geri dönüyor

Süper Lig’de 30. haftada Göztepe’yi ağırlayacak Fenerbahçe’de hazırlıklar tamamlandı. Sarı-lacivertli takım taktik ağırlıklı çift kale maçla günü noktaladı. Özellikle sakat ve eksiklerin gölgesinde bugünkü kadro merakla bekleniyor.

Savunmada Serdar-Falette ikilisi yine oynayacak. Orta sahada ise Zajc’ın hamle oyuncusu olması fikri ağırlık kazandı. Ayrıca Gustavo-Jailson- Ozan orta sahası üzerinde taktik çalışmalar yapıldı. Rodrigues’in yokluğunda ise Ferdi ilk 11 oynayacak.

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